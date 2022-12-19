منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي ينطلق الأربعاء في إسطنبول

ينطلق، الأربعاء المقبل، في مدينة إسطنبول منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي، بتنظيم مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، بالتعاون مع وزارة الخزانة والمالية التركية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، الاثنين، أن المنتدى سيقام يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والسعوديين وعلى رأسهم وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

ويهدف المنتدى في المقام الأول لاتخاذ خطوات قوية للوصول إلى الهدف في حجم التجارة الثنائية بقيمة 10 مليارات دولار، ولأن يتبوأ القطاع التركي الخاص دوراً رئيسياً في المشاريع الضخمة التي ستطرحها السعودية في نطاق رؤيتها لعام 2030، حسب البيان.

وعلى هامش المنتدى، سيتم تنظيم جلسات وندوات لمناقشة فرص التعاون الجديدة في التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار في تركيا والتعريف برؤية السعودية 2030 والمشاريع العملاقة في المملكة.

كما سيتم إقامة ندوات حول مستقبل البناء والعقارات، والاستفادة من الفرص الإقليمية والابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية.

ويشهد التعاون التجاري بين تركيا والسعودية زخماً كبيراً منذ لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يونيو/ حزيران الماضي بالعاصمة أنقرة.