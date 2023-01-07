أردوغان يفتتح عدداً من المشاريع في أنطاليا

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، في حفل افتتاح جماعي لعدد من المشاريع في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأكد في كلمة في الحفل أن تركيا بلد لديه نظام استجابة أسرع وأكثر فاعلية في العالم في حالة الكوارث والطوارئ.

وأضاف في الحفل الذي أقيم أمام صالة تورغوت أوزال الرياضية في منطقة كبز:"لقد قدمنا الدعم إلى المناطق التي تعرضت للسيول الشهر الفائت، حيث قدمنا دعماً إلى أكثر من ألف أسرة في كوملوجا و226 أسرة في فينيكه و7 أسر في دمره، كما قدمنا نحو 40 مليون ليرة تركية ( نحو 2.13 مليون دولار) مساعدات نقدية إلى 2769 مزارعا تضررت أراضيهم الزراعية في كارثة الفيضان".

وأوضح أنه سيتوجه إلى كوملوجا اليوم لتفقد الأعمال التي تجري هناك عقب كارثة السيول، مردفاً: "أقدم لك البشرى السارة بأننا سنقوم بحل المشكلة من جذورها، سنقوم بتنفيذ 16 استثماراً بقيمة إجمالية 4.3 مليار ليرة".

وتطرق إلى حرائق الغابات التي شهدتها أنطاليا العام قبل الماضي، وقال في هذا الصدد: "قمنا بإنشاء بيوتاً جديدة بدلاً من البيوت المتضررة في الحريق في جميع المناطق، وسنسلم هذه البيوت إلى أصحابها، وسنقوم بتسليم البيوت الباقية بمجرد الانتهاء من تجهيزها في أقرب وقت ممكن".

وأكد أردوغان أنهم لا يتركون المواطنين بمفردهم تحت أي ظرف كان، مضيفاً: "نحن من خلال الدعم المادي والمعنوي، نقف إلى جانب جميع مواطنينا الذي يتعرضون إلى مشاكل أو كوارث أو غيره.. إننا نقدم كافة الخدمات في العديد من المجالات مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة، كما أننا بلد لديه نظام استجابة أسرع وأكثر فاعلية في العالم في حالة الكوارث والطوارئ".