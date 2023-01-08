وزير الصناعة التركي يزور جناح "توغ" في أكبر معرض إلكترونيات بالعالم

زار وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، معرض "CES 2023" للإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس الأمريكية، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم.

وذكرت وكالة الأناضول أن ورانك زار "حديقة التنقل الرقمي" الذي أقامته الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية التركية "توغ".

واطلع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي من المدير التنفيذي للمجموعة المنفذة لمشروع السيارة (TOGG) غورجان قره قاش على المعلومات المتعلقة بـ "حديقة التنقل الرقمي".

وجرّب ورانك العرض الذي تقدمه شركة توغ باسم "بيوند إكس" (Beyond X) الذي يعطي لمحة عن مستقبل السيارات والتنقل في المستقبل.

وفي تصريح له بعد جولته في المعرض أشار ورانك أنّ سيارة توغ التركية تعكس في المعرض مستقبل صناعة السيارات.