أوغندا تتعاقد مع شركة تركية لإنشاء خط حديدي

وقعت أوغندا على مذكرة تفاهم مع شركة تركية لإنشاء خط حديدي في البلاد، بعدما ألغت عقداً كانت قد أبرمته مع شركة صينية.

وذكر موقع "The East African" الإخباري، الاثنين، أن أوغندا كانت قد تعاقدت قبل 8 سنوات مع شركة "هاربور للهندسة" الصينية، لإنشاء خط حديدي بطول 273 كم يربط العاصمة كامبالا بمدينة مالابا على الحدود الكينية.

وأضاف الموقع: لكن فشل الشركة الصينية في العثور على تمويل للمشروع المذكور، دفع بالسلطات الأوغندية إلى إلغاء تعاقدها معها وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "يابي مركزي" التركية من أجل تولي المشروع المذكور.

وقال المهندس بيريز وامبورو، منسق مشروع الخط الحديدي المذكور، إنهم أبرموا مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لإنجاز المشروع، وفق المصدر ذاته.

يشار إلى "يابي مركزي" التركية سبق وأن نفذت العديد من مشاريع الخطوط الحديدية في القارة الإفريقية، فيما حلّت العام الماضي، في المرتبة الـ 58 ضمن قائمة "أكبر 250 شركة مقاولات دولية".