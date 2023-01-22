الرئيس التركي يفتتح خط ميترو مطار إسطنبول الدولي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن شبكة السكك الحديدية في اسطنبول ستتجاوز 380 كيلومتراً، عند اكتمال المشاريع الجارية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال مشاركته في حفل افتتاح خط ميترو يصل منطقة كاغت هانة بمطار إسطنبول الدولي.

وأوضح أردوغان أن طول خط الميترو المذكور يبلغ 34 كيلو متراً، وأن المسافرين سيصلون المطار عبره في 24 دقيقة، وأن القدرة الاستيعابية لخط ميترو كاغت هانة-مطار إسطنبول تصل إلى 800 ألف شخص باليوم واحد.

وتابع: "الخط الجديد يتكون من 8 محطات، وكما وعدنا مواطنينا، فإننا أنجزنا هذا الخط خلال فترة زمنية قياسية بقدرات وخبرات مهندسين أتراك".

وذكر أن مطار إسطنبول يحتل المرتبة الأولى بين أفضل مطارات العالم والأكثر ازدحاماً في أوروبا، أنشئ دون إنفاق قرش واحد من خزينة الدولة.

وأكد أردوغان أن تركيا أثبتت نجاحها وتفوقها في إنشاء خطوط الميترو والسكك الحديدية، مشيراً أن وزارة النقل تعمل حالياً على إنشاء خطوط ميترو أخرى تربط مطار إسطنبول بمناطق عدة في إسطنبول.

وصرح أردوغان أن الميترو الجديد الذي تم افتتاحه اليوم، سيقدم خدمة النقل المجاني لسكان إسطنبول، لمدة شهر كامل.