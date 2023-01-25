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وزير السياحة التركي يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 25.01.2023 20:06
وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي يلتقي نظيره السعودي أحمد الخطيب في الرياض الأناضول وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي يلتقي نظيره السعودي أحمد الخطيب في الرياض (الأناضول)

بحث وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، مع نظيره السعودي أحمد الخطيب، سبل تعزيز الإمكانات السياحية بين البلدين.

وأوضح الوزير أرصوي، في تغريدة الأربعاء، أن اللقاء جرى في إطار زيارته الرسمية إلى السعودية.

وقال أرصوي: "التقيت مع السيد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي في الرياض، وقمنا بتقييم الخطوات اللازم اتخاذها لزيادة الإمكانات السياحية العالية بين البلدين".

كما ذكر أنه عقد لقاء مثمراً أيضا مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح بخصوص توسيع الاستثمارات السياحية بين تركيا والسعودية.

وشكر أرصوي الوزيرين السعوديين على حسن الاستضافة.

وتتواصل الجهود المشتركة بين تركيا والسعودية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، حيث يعمل البلدان على إصلاح العلاقات بينهما بعد سنوات من التوتر.

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