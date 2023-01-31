مطار إسطنبول الأول أوروبيا من حيث عدد الرحلات اليومية في يناير

حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول أوروبياً، من حيث عدد الرحلات اليومية بواقع 1229 رحلة خلال الشهر الحالي.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، الثلاثاء، ويتضمن بيانات المطارات الأوروبية والنقل الجوي في يناير/ كانون الثاني 2023.

وتصدر مطار إسطنبول قائمة المطارات الأوروبية بـ1229 رحلة يوميا، ثم تلاه مطار "لندن هيثرو" بالمرتبة الثانية بـواقع 1104 رحلة يومياً.



يشار إلى أن مطار إسطنبول الدولي حلّ في المركز الثاني بين المطارات "الأكثر وجهات سفر" في العالم، وفق بيانات نشرتها شركة "Cirium" المتخصصة بقطاع الطيران في 19 يناير الجاري، بواقع 309 وجهات حول العالم، خلف مطار فرانكفورت في ألمانيا الذي جاء في المركز الأول بـ330 وجهة.