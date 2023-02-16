مطار أضنة يستقبل 100 طن مساعدات مكسيكية لمتضرري الزلزال

وصل مطار ولاية أضنة التركية فجر الخميس، 100 طن مساعدات إنسانية مرسلة من المكسيك في إطار حملات تضامن دولية مع متضرري زلزال مزدوج ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول أن طائرة شحن محملة بالمساعدات الإنسانية حطت في مطار أضنة بعد إقلاعها من مطار فيليبي أنجيليس الدولي بالمكسيك.

وأضاف أن الطائرة تحمل على متنها الغذاء والملابس والبطانيات والخيم ومولودات الكهرباء ومستلزمات طبية ومواد تنظيف.

واستقبل الطائرة في مطار أضنة، الملحق التجاري والثقافي بالسفارة المكسيكية ماريو تشابارو.

وقال تشابارو إن الشعب المكسيكي متضامن مع أصدقائه وأشقائه في تركيا.

وأعرب عن سعادته الكبيرة في مد يون العون للشعب التركي، مؤكدا أن التعاون الدولي يعتبر أساسيا في حالات الكوارث.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.