تركيا تبدأ إزالة أنقاض الزلزال وبناء مراكز إيواء مؤقتة

صرح مسؤولون أتراك أنه يجري العمل حالياً على بناء منازل وملاجئ مؤقتة من الطوب في ولايتي غازي عنتاب وعثمانية اللتين تعرضتا لأضرار واسعة عقب زلزال 6 فبراير/ شباط.

وبعد أسبوعين من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 41 ألف شخص جنوب تركيا وجنوب شرقها، حشدت الفرق العاملة على الأرض كافة إمكانياتها لمواصلة إزالة الأنقاض من المباني المنهارة، بينما تتقدم أعمال البنى التحتية لإنشاء مراكز إيواء مؤقتة في المناطق الأكثر تضرراً.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إنه تم إرسال ما يقرب من 13ألف حفارة ورافعة وشاحنة ومركبات إنشاء أخرى إلى منطقة الزلزال، بينما يتم بناء أولى "مدن الحاويات" والملاجئ المؤقتة بمنطقتي نورداغ وإصلاحية في ولاية غازي عنتاب وفي ولاية عثمانية.

وفي حديثه للصحفيين من ولاية غازي عنتاب، الأحد، قال وزير البيئة والعمران والمناخ مراد كوروم، إن عمليات الفحص في 927 ألف مبنى تضم 3.52 مليون شقة مستقلة في منطقة الزلزال قد اكتملت.



وأضاف: "قررنا إزالة أنقاض وبقايا 412 ألف شقة مستقلة في 118 ألف مبنى تم هدمها".

وفي إشارة إلى انتهاء عمليات الإنقاذ في غازي عنتاب، صرح الوزير إلى أنهم بدؤوا في تركيب إجمالي 4.500 حاوية (ملاجئ مؤقتة) في نورداغ وإصلاحية.

وقال: '' وفرنا المأوى لبعض مواطنينا عن طريق ألف حاوية في منطقتين منفصلتين، وتماشياً مع الاحتياجات، نقوم أيضاً بتركيب ملاجئ في مناطق جديدة في وقت واحد".

ووفقاً للمعلومات الواردة من مسؤولي وزارة البيئة والعمران والمناخ، من المقرر أن تبلغ مساحة الإقامة المؤقتة في منطقة نورداغ 305 ألف متر مربع، في قسمين منفصلين، وستكون هناك مرافق اجتماعية في هذه المناطق، والتي من المقرر أن تستوعب 19 ألف شخص وتتألف من 3.208 وحدات.

كما يتواصل بناء المنازل المبنية من الطوب، بعد أن اكتملت أعمال تسوية الأرض، ومن المتوقع أن تكون المجموعة الأولى من هذه المنازل جاهزة لاستضافة الناجين قريباً.

وأشار المسؤولون أيضاً إلى أنه في منطقة إصلاحية، سيتمكن حوالي 13.500 من الناجين من الزلزال من العيش في منطقتين منفصلتين للإقامة المؤقتة، حيث توجد 2.264 وحدة.

في غضون ذلك، تم تلبية احتياجات المواطنين في ولاية عثمانية إحدى المناطق التي تضررت بشدة من زلزال 6 فبراير/ شباط، من الخيام التي أقيمت في 23 نقطة حتى الآن، كما يتم بناء مساحة معيشة جديدة من الحاويات على مساحة 122ألف متر مربع.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الاثنين، أن بناء "مدينة الحاويات" مستمر في المنطقة الواقعة بين وسط المدينة وقرية "ديروباسي ومنطقة فاكيوشاغ"، بإشراف والي عثمانية وإدارة "آفاد" وهيئة الإسكان العام "توكي" وبلدية عثمانية ومديرية الطرق السريعة.

ومن المقرر أن تواصل العائلات حياتها في مدينة الحاويات المنشأة حديثاً حتى يتم بناء منازل جديدة.

ومن المعروف أن الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة تسببت في تضرر البنى التحتية لعدة ولايات، في حين حذرت السلطات الناس يوم الاثنين من دخول المنازل لجمع ممتلكاتهم بسبب الخطر الذي لا يزال قائماً.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ يوم الأحد إلى أن عدد الهزات الارتدادية قد تجاوز 6000 منذ الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة، بينما تستمر الهزات القوية في بعض الولايات مثل هطاي وإيلازيغ.

وصرحت "أفاد" أن 5 زلازل في إيلازيغ بلغت قوتها 4.4 - 4.8 درجة، حدثت في الليل من الأحد إلى الاثنين.

والاثنين، ضرب زلزال جديد بقوة 6.4 درجات منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04، تبعته 32 هزة ارتدادية بلغت قوة أكبرها 5.8 درجات، وفق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش التركية (جنوب) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.