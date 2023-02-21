مشاركة واسعة للشركات التركية في معرض "آيدكس" ومؤتمر الدفاع الدولي بأبوظبي

شاركت أكثر من 50 شركة تركية رائدة في مجال الصناعات الدفاعية بمجموعة من منتجاتها في معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدكس" المقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والذي افتتح يوم أمس الإثنين، ما يمثل أعلى مشاركة للبلاد في السنوات الأخيرة.

ويتزامن المعرض مع مؤتمر الدفاع الدولي، الذي يستقطب هذا العام "ما يزيد على 1800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت 25 بالمئة مقارنة مع الدورة السابقة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

ويسلط المعرض الضوء على صعود صناعة الأسلحة التركية خلال السنوات الأخيرة بعد أن شقت صناعة الدفاع التركية بقيادة الطائرات المسلحة بدون طيار، طريقها إلى دائرة الضوء العالمية وتحولت إلى منتج ومصدِّر رئيسي.

ويُعقد معرض "آيدكس" الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرة كل عامين، ويتم فيه عرض أحدث التقنيات في مجال الدفاع البري والبحري والجوي خلال 5 أيام، ويقام بالتزامن مع معرض الدفاع والأمن البحري "نافديكس".

ويمثل تركيا في المؤتمر رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية إلى جانب اتحاد مصدري الصناعات الدفاعية والفضائية وممثلي أكثر من 50 شركة رائدة في المجال.

وخلال الحدث، قدمت شركات الدفاع التركية العديد من المنتجات، بما في ذلك المركبات البرية والجوية غير المأهولة ومنصات المركبات المدرعة وأنظمة الأسلحة والأنظمة الإلكترونية والذخيرة وأجهزة المحاكاة ومنتجات الدعم اللوجستي.

وعرضت شركة "بايكار" طائرة بدون طيار مسلحة عملاقة من طراز "أكنجي" التي لعبت أدواراً مهمة في صراعات متعددة، بما في ذلك سوريا وليبيا وأخيراً أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي الوفد التركي الرسمي خلال المعرض، مع مسؤولين إماراتيين ووفود من دول أخرى ويعقد معهم محادثات متعددة الأغراض.

وأمس الأحد، انطلق بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤتمر الدفاع الدولي لبحث مخاطر التحول التكنولوجي ومستقبل العمليات الدفاعية.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إلى "مشاركة طيف واسع بالمؤتمر من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم".

وتتخلل فعاليات المؤتمر 4 جلسات نقاشية "تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد على التقنيات الحديثة وتأثيرها على مستقبل العمليات الدفاعية".

ويشارك في الجلسات "أكثر من 17 متحدثاً بمن فيهم قادة ووزراء ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم" وفق الوكالة.

وعقدت النسخة الأخيرة من مؤتمر الدفاع الدولي عام 2021، وجمع 24 خبيرا عالميا وأكثر من 400 مشارك حضوريا و2400 مشارك عبر الإنترنت من 80 دولة.