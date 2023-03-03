أردوغان: واثق برفع تجارتنا مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 سنوات

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام، بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته من قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول، عبر اتصال مرئي، في مراسم توقيع الاتفاقية في الإمارات، الجمعة، بحضور وزير التجارة التركي محمد موش، ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي.

وأكد أردوغان، أنه بفضل الاتفاقية الموقعة سيتم بناء جسر اقتصادي مع أسس متينة من أوروبا إلى شمال إفريقيا، ومن روسيا إلى الخليج.

وقال الرئيس التركي: "بفضل الطابع الشامل للاتفاقية، واثق أننا سنزيد حجم تجارتنا إلى 25 مليار دولار في 5 سنوات".

وأوضح أن رؤية مؤسس الإمارات الراحل زايد بن سلطان آل نهيان كانت حاسمة من ناحية النقطة التي تم التوصل إليها بين البلدين، داعيًا الله له بالرحمة.

وقدم أردوغان شكره لكل من ساهم في توقيع الاتفاقية، مرسلاً تحياته باسمه والشعب التركي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وجميع أفراد أسرته.

ولفت إلى أن تقدم العلاقات التركية الإماراتية القائمة على أسس متينة في كل مجال هو مصدر فخر لبلاده، مبيناً أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين دخلت مرحلة جديدة عبر الاتفاقية.

وأردف أردوغان: "بفضل الاتفاقية ستزال الحواجز أمام تجارة السلع والخدمات، وسيتم تسهيل أنشطة المستثمرين ورجال الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وتطرق الرئيس التركي إلى الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا والهزات الارتدادية التي تبعته، قائلا: "في هذه المرحلة، فإن أكبر الداعمين لنا هم أصدقاؤنا وأشقاؤنا مثل الإمارات".

وذكر أن فرق البحث والإنقاذ التي أرسلتها الإمارات منذ اليوم الأول للزلزال، شاركت في عمليات الإغاثة بولايتي قهرمان مرعش وأديامان، كما أن المستشفيات الميدانية التي أقامتها قدمت دعما كبيرا عبر الخدمات الصحية التي وفرتها في ولايتي هطاي وغازي عنتاب.

وأعرب أردوغان باسمه والشعب التركي عن شكره للإمارات إزاء الدعم الذي قدمته عبر الممرات الجوية والبحرية التي أقامتها من أجل نقل المساعدات، مؤكداً أن "الشعب التركي لن ينسى أبدا يد العون التي امتدت له في هذه الأيام العصيبة".

والجمعة، أبرمت تركيا والإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وفي تعليقه على الاتفاقية، قال وزير التجارة التركي محمد موش إن توقيع الاتفاقية سيساهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين بلاده والإمارات.

وأعرب موش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عن تهانيه للبلدين بتوقيع الاتفاقية التي قال إنها سترفع التبادل التجاري بين تركيا والإمارات إلى أعلى المستويات.