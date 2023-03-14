الرئيس التركي يدعو رجال الأعمال إلى مساعدة متضرري الزلزال

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك إلى تكريس جهودهم من أجل المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

جاء ذلك في رسالة بعثها إلى قمة أوراسيا الاقتصادية السادسة والعشرين، التي تنظمها جمعية مجموعة مرمرة في إسطنبول.

كما طالب الرئيس التركي المستثمرين بالحفاظ على استثماراتهم ومصانعهم.

ورحب الرئيس بالمستثمرين الأجانب الذين قدموا من العالم الإسلامي والدول الصديقة لتركيا للمشاركة في القمة.

وقال: "أنا على ثقة بأننا كدولة وشعب سنتجاوز هذا الامتحان الصعب يدا بيد، وأتوجه بالشكر إليكم فرداً فرداً على مساهمتكم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات والتنمية والإنتاج، وأتمنى النجاح للمؤتمر".

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 درجات و7.6 درجات وكان مركزهما ولاية قهرمان مرعش، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً هائلاً.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بلوغ عدد وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، 48 ألفاً و448 شخصاً، بينهم 6 آلاف و660 أجنبياً.