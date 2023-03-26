بعد الطلب المتزايد.. "توغ" تتعهد بتوفير عدد أكبر من السيارة الكهربائية التركية

أعلنت الشركة المصنعة للعلامة التجارية الأولى للسيارات المصنعة محلياً في تركيا "توغ"، أنها ستوفر عدداً أكبر مما كان مخطط له مسبقاً كجزء من عمليات التسليم الأولية، وذلك نظراً للطلب المتزايد بعد إطلاق عملية الطلب المسبق.

وخططت "توغ" (Togg) لتسليم 12ألف سيارة من طراز السيارة الكهربائية T10X، والتي سيتم اختيار مشتريها من خلال السحب الرقمي (القرعة) المقرر هذا الأسبوع.

ومع ذلك، قالت الشركة، السبت، إن كمية الدفعة الأولى من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل من الفئة "C" التي سيتم توزيعها، وكذلك تاريخ السحب، قد تم تغييرهما.

وجاء البيان في الوقت الذي يسعى فيه الأتراك عبر الإنترنت لأن يكونوا من بين المالكين الأوائل لأول سيارة محلية الصنع في البلاد، والتي دخلت حيز الإنتاج في غضون خمس سنوات من مرحلة التصميم.

وقالت شركة "توغ" إنها تخطط الآن لتسليم 20 ألف سيارة من طراز "T10Xs" للمشترين الذين سيتم اختيارهم في السحب المقرر يوم الأربعاء المقبل، بدلاً من الثلاثاء.

وجاء التغيير بعد يوم من إعلان الشركة أن أكثر من 100 ألف شخص قدموا طلبات في الأسبوع الأول بعد بدء عملية الطلب المسبق.

وقال الشركة في حسابها على تويتر: "نشكرك على اهتمامك الكبير، فنحن نزيد عدد T10X الذي سيتم تسليمه عن طريق اليانصيب من 12 ألفاً إلى 20 ألفاً"، و"آخر يوم للطلبات المسبقة هو 27 مارس"، كما تم أيضاً تقديم تاريخ السحب ليوم واحد إلى 29 مارس الجاري.

ويحق للمستخدمين الذين ينشئون حساب "Tru.ID" عبر تطبيق "Trumore" أو موقع "Togg" الإلكتروني المشاركة في السحب على طراز T10X الذي تم التقدم لشرائه مسبقاً بعد إتمام الدفعة المقدمة بقيمة 60 ألف ليرة تركية إلى محفظة "Trumore" الإلكترونية عبر تحويل الأموال أو عبر بطاقة الائتمان.

وسيتراوح سعر الطراز الأول من"توغ" من 953 ألف ليرة تركية (حوالي 50230 دولار أمريكي) إلى حوالي 1.22 مليون ليرة تركية.

ويتم تصنيع السيارة من قبل خمس شركات تركية تسمى مجموعة مبادرة السيارات التركية، أو "توغ"، بالتعاون مع اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا" (TOBB).

وبعد أن بدأ الإنتاج الضخم في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قالت شركة "توغ" إن" طراز T10X الكهربائية بالكامل ستباع مبدئياً بمحرك واحد وخيارين للبطارية".

وسيحتوي الطراز المذكور على مدى 314 أو 523 كيلومتراً (195 أو 325 ميلًا)، اعتمادًا على حجم البطارية، كما سيتم طرح نوع المحرك المزدوج للبيع في الفترة المقبلة.

ويمكن للإصدار الأول من T10X أن يتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة (62.14 ميلاً في الساعة) في 7.6 ثانية، بينما يمكن للإصدار الثاني، الذي سيبدأ تسليمه في 29 أكتوبر القادم، أن يسير من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.8 ثانية.

ويحتوي الإصدار الثاني أيضاً على نظام دفع رباعي، بقوة 320 كيلوواط (435 حصانًا).

ويمكن إعادة شحن بطاريات Togg T10X حتى 80٪ من 20٪ في أقل من 28 دقيقة في محطات الشحن السريع.

ويمكن للمشترين الاختيار من بين ستة خيارات ألوان مختلفة للسيارة الكهربائية "توغ".

ووصفت شركة "توغ" نفسها بأنها علامة تجارية تقنية تمزج الخبرات الرقمية التكنولوجية والمادية، وقد تعاونت مع العديد من الشركات الناشئة لإنشاء نظام بيئي جديد للتنقل.

وإلى جانب سيارات الدفع الرباعي، ستقوم "توغ" بتصنيع أربعة طرازات أخرى" a sedan, C-hatchback, B-SUV , B-MPV"، حتى العام 2030.

وقالت شركة صناعة السيارات المحلية التركية في وقت سابق إنها تهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 20 ألف سيارة هذا العام.

وعلى الرغم من أنه يمثل مستوى منخفضاً مقارنة بالشركات العالمية، إلا أن شركة "توغ" التي تحقق مستوى الإنتاج هذا، ستعمل على مضاعفة أسطول السيارات الكهربائية في تركيا في غضون عام.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية حوالي 100 ألف سيارة سنوياً، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى 175 ألف بمجرد وصول مصنع "توغ" إلى طاقته الكاملة.

تهدف العلامة التجارية إلى إنتاج مليون سيارة عبر القطاعات الخمسة بحلول عام 2030.

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا بنسبة 172٪ على أساس سنوي في عام 2022 إلى 7300 وحدة ، وفقًا لبيانات الصناعة. ومع ذلك ، ظلت حصتهم أقل من 1٪ ضمن إجمالي سوق السيارات ، والذي بلغ حوالي 783 ألف وحدة العام الماضي.

زاد العدد الإجمالي للسيارات الكهربائية بمقدار الضعف تقريبًا العام الماضي ، لكنه ظل عند حوالي 15000 وحدة.

في ما كان يُنظر إليه على أنه دفعة لمشروع السيارات الوطني ، أعلنت تركيا الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 40٪ على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.