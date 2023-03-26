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9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال جنوبي تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 26.03.2023 13:50
آخر تحديث في 26.03.2023 13:51
إحدى المنشآت الصناعية المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا الأناضول إحدى المنشآت الصناعية المتضررة من الزلازل جنوبي تركيا (الأناضول)

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن خسائر قطاع الصناعة في المناطق المنكوبة جراء الزلزال، تقدر بـ170 مليار ليرة تركية (ما يعادل 9 مليارات دولار).

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، الأحد، أن الفرق المختصة أنهت عمليات إحصاء خسائر البنية التحتية والفوقية والمعدات المستخدمة في قطاع الصناعة بمناطق الزلزال.

وأضاف البيان أن وزارة الصناعة تواصل العمل من أجل إيجاد حلول لكافة المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة في مناطق الزلزال.

وأكد الوزير ورانك، وفق البيان، أن الحكومة التركية ستواصل دعم الاستثمار في قطاع الصناعة بالمناطق المتضررة من الزلزال.

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

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