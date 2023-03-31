أردوغان: بوتين قد يحضر تدشين محطة "أق كويو" النووية في تركيا

كشف الرئيس رجب طيب أردوغان أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يزور تركيا في 27 أبريل/نيسان المقبل، لحضور حفل افتتاح محطة "أق كويو" للطاقة النووية في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وقال الرئيس أردوغان، في مقابلة مع قناة تلفزيونية أجراها في وقت متأخر من يوم الأربعاء، إن تركيا مصممة على المضي قدماً في مشروع محطة الطاقة النووية، بالرغم من مخالفة المعارضة لهذا المشروع.

وأشار إلى أن بوتين قد يزور مرسين شخصياً أو يحضر عبر "اتصال الفيديو" حفل افتتاح المحطة.

وانطلق مشروع المحطة النووية "آق كويو" كجزء من التعاون بين روسيا وتركيا، ومن المتوقع أن تنتج أول محطة نووية تركية بمجرد اكتمالها، 35 مليار كيلوواط / ساعي من الكهرباء سنوياً، ملبيةً بذلك حوالي 10% من احتياجات الكهرباء المحلية.

وتعد المحطة أول مشروع للطاقة النووية في العالم يتم تنفيذه من خلال نموذج البناء والتشغيل، وبموجب العقد طويل الأجل، وافقت شركة "روساتوم" الروسية على توفير تصميم محطة الطاقة والقيام ببنائها وصيانتها وتشغيلها.

وتجدر الإشارة إلى أن المحطة التي يبلغ عمرها التشغيلي التقديري 60 عاماً مع تمديد 20 عاماً أخرى، ستنتج طاقة خالية من الكربون على مدار الساعة.