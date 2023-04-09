أردوغان: الثلاثاء القادم موعد إطلاق أول قمر صناعي تركي للمراقبة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستطلق أول قمر صناعي للمراقبة عالي الدقة (İMECE) المُنتج بإمكانات محلية ووطنية، إلى مداره في الفضاء يوم 11 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضح أردوغان، في بيان نشره، على مواقعه في وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، أن تركيا ستواصل جهودها للبقاء في سباق الفضاء العالمي، بفضل مواردها البشرية المدربة والفرص التي تقدمها والتقنيات التي تطورها.

يذكر أن القمر الصناعي للمراقبة عالي الدقة (İMECE)، تم تطوّيره من قبل معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء (توبيتاك) التركية.

ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل إطلاق القمر، بعد غد الثلاثاء في مقر المعهد بالعاصمة أنقرة بمشاركة الرئيس أردوغان عبر تقنية الفيديو كونفرانس ووزيري الدفاع خلوصي أقار والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.

ويبلغ وزن القمر الصناعي الذي سيتم إطلاقه من قاعدة فاندينبيرغ الأمريكية، نحو 700 كيلو غرام.