طيران بيغاسوس التركي يطلق رحلات إلى الجزر اليونانية

قالت شركة طيران بيغاسوس التركية منخفضة التكلفة، اليوم، إنها ستطلق رحلات من إسطنبول إلى جزيرتي رودس وميتيليني اليونانية اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران.

ستنطلق الرحلات من مطار صبيحة كوكجن في الجزء الأناضولي من إسطنبول إلى الجزر اليونانية مرتين في الأسبوع، بأسعار تبدأ من 159.99 دولارًا أمريكيًا ذهابًا وإيابًا.



الرحلات إلى رودس ستكون أيام الخميس الساعة 3:05 مساءً والأحد الساعة 7 صباحًا، بينما تغادر رحلات العودة من رودس أيام الخميس الساعة 5:05 مساءً، والأحد في الساعة 9 صباحًا.

بالنسبة لميتيليني، ستغادر الرحلات الجوية أيام الخميس الساعة 9:55 صباحًا والأحد الساعة 10:10 صباحًا، فيما رحلات العودة ستغادر من ميتيليني أيام الخميس الساعة 11:45 صباحًا والأحد الساعة 12 ظهرًا.

مع دخولها إلى قطاع الطيران في عام 1990، أصبحت شركة طيران بيغاسوس منخفضة التكلفة شركة رائدة في البلاد بعد بيعها لشركة Esas Holding التركية عام 2005.

تطير شركة الطيران التركية منخفضة التكلفة إلى 128 وجهة، 36 محلية و 92 دولية، في 47 دولة.

هناك أيضًا خدمات العبارات بين شواطئ تركيا الجنوبية الغربية والجزر اليونانية.