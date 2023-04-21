روبوتات تركية تساهم في استخراج الغاز من قاع البحر الأسود

ساهمت الروبوتات الغواصة المطورة من قبل شركة "أرملسان لتكنولوجيا الدفاع" بدور هام في استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود ونقله إلى اليابسة في تركيا.

وحطمت الروبوتات الغواصة من ظراز "كاشف" رقماً قياسياً على صعيد تركيا، حيث قامت بالعمل في قاع البحر لمدة 13 يوماً متواصلة دون الخروج إلى السطح.

وقد ساهمت هذه الروبوتات الغواصة المطورة محلياً بشكل كبير في أنشطة الحفر في قاع البحر.

وتلعب التكنولوجيا المحلية التركية دوراً كبيراً في تصميم وصناعة روبوتات كاشف.

وقدمت شركة أرملسان دعماً لشركة "البترول التركية" خلال أعمال الحفر باستخدام روبوتاتها الغواصة.

وعملت 3 روبوتات "كاشف" في سفن "فاتح" و"قانوني" و"عبد الحميد الثاني" على مدار اليوم والأسبوع بمجموع ساعات وصل إلى 30 ألف ساعة.

وأمس الخميس شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل نقل الغاز المستخرج من البحر الأسود إلى البر وبدء مرحلة استخدامه، حيث سجلت تركيا رقماً قياسياً في عملية الاستخراج والنقل حيث انهتها في أقل من 3 أعوام بينما يستغرق الأمر في مناطق أخرى من العالم بين 6 و7 سنوات.