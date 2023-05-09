شركة شحن تركية تقوم بتوصيل أول طرد عابر للقارات باستخدام طائرة مسيرة

قالت شركة نقل وخدمات بريدية، اليوم الثلاثاء، إنها نقلت أول طرد عابر للقارات في تركيا بواسطة طائرة بدون طيار (مسيرة).

وأعلنت شركة يورتيشي للشحن Yurtiçi Kargo في بيان إن طائرة بدون طيار أكملت بنجاح تسليم البضائع بين تشوبوكلو وأميرجان فوق مضيق البوسفور.

وتقول الشركة إنها قامت بتسريع استثماراتها المستقلة منذ عام 2020 وانخرطت في قطاع النقل بطائرات بدون طيار بعد افتتاح ما تقول إنه أكبر مركز نقل آلي وخزائن شحن ذكية في تركيا.

وقالت إن نظام الطائرات بدون طيار الذي تستخدمه وتنتجه شركة محلية، هي شركة DeliveryOne، يتكامل مع خزائن الشحن الذكية smart cargo lockers.

وتقوم عملية التسليم عندما يقوم الناقل بتحميل الطرد المخصص للتسليم بسرعة في خزانة المسيرة ويختار خزانة الوجهة من الشاشات الذكية.

يتم قياس الحمولة المحملة في الخزانة بواسطة الأنظمة الموجودة داخلها ثم تقلع من مدرج الطائرات بدون طيار. أثناء التحليق بين العناوين المطلوبة، تهبط الطائرة بدون طيار فوق المكان المحدد بمجرد استلامها لأمر التسليم، وبهذا يتم تحميل البضائع بشكل مستقل وتسليمها إلى الموقع الآخر في غضون دقائق.

فخر الدين حمزة أوغلو، نائب المدير العام لعمليات الشحن في شركة الشحن، قال إن الاستثمارات المستقلة لن تقتصر على هذا المشروع. وقال إنهم سيواصلون العمل على سيناريوهات يمكنهم من خلالها تنفيذ العملية برمتها باستخدام مركبات ذاتية القيادة.

وقال إنه بينما يواصلون استثماراتهم في الطائرات بدون طيار، فإنهم يقومون أيضًا بتحديث العمل على المركبات البرية غير المأهولة.

"نعتقد أنك ستبدأ في رؤية مركباتنا البرية غير المأهولة وحتى اتصالات الروبوت قريبًا جدًا. سنقدم هذه التكنولوجيا إلى صناعة الشحن قريبًا جدًا". وقال حمزة أوغلو: "إننا نتقدم بعناية كبيرة لرقمنة العملية برمتها وتقليل بصمتنا الكربونية".

وذكر أنهم استثمروا أيضًا في مركبات توزيع البضائع الكهربائية بصرف النظر عن التقنيات المستقلة: "حاليًا، لدينا أكبر أسطول لتوزيع البضائع الكهربائية في تركيا. لدينا ما يقرب من 300 سيارة كهربائية تخدم مواطنينا في المدينة ويتم تسليم عشرات الآلاف من شحنات البضائع إلى المشترين يوميًا بفضل هذه المركبات."

وأضاف: هدفنا في هذا الصدد هو البدء تدريجياً في استخدام المركبات الكهربائية في عملياتنا بين المدن، مع تقدم التكنولوجيا وتمكينها. سنرى سيارات شحن كهربائية تحمل شعار Yurtiçi Kargo على طرقنا السريعة في السنوات القادمة.