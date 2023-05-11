صاروخ "كروز" جديد يحقق إصابة دقيقة للهدف بعد إطلاقه من مسيرة تركية

كشف رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، أن تركيا شهدت إطلاق صاروخ "كروز" من طائرة مسيرة لأول مرة في العالم.

وقال دمير، في تغريدة على تويتر، الخميس، أن صاروخ "تشاكير" المحلي تم إطلاقه من طائرة "أقنجي تيها" المسيرة.

وأضاف أن "تشاكير" أُطلق بواسطة محرك محلي الصنع بالكامل، وأنه حقق إصابة دقيقة للهدف.

وأردف رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية: "ليكن هذا الصاروخ هدية الصناعات الدفاعية إلى "قرن (عهد) تركيا".

و"العهد التركي" (قرن تركيا) رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وتتضمن البرامج وأهداف الجمهورية في مئويتها الجديدة.