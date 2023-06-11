انتخاب تركيا لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

انتُخبت تركيا عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وهو أحد الأجهزة الستة للهيئة العالمية التي تنسق المجالات الاقتصادية والاجتماعية للمنظمة.

وحصلت تركيا على 186 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً لمقعد شغلته اليونان عن أوروبا الغربية ومجموعات أخرى، للعمل لمدة عامين بدءاً من يناير/كانون الثاني 2024.

وستبدأ روسيا ومقدونيا الشمالية في جولة الإعادة حيث لم يحصل أي من المرشحين على الحد الأدنى المطلوب من 123 صوتاً لمقعد عن مجموعة أوروبا الشرقية.

كما تم انتخاب 18 دولة إضافية للعضوية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وهايتي واليابان وكينيا وليختنشتاين وموريتانيا ونيبال ونيجيريا وباكستان وباراغواي وبولندا والسنغال وإسبانيا وسورينام والمملكة المتحدة وأوروغواي وزامبيا، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ويضم المجلس الاقتصادي والاجتماعي 54 عضواً وتنتخب الجمعية العامة 18 عضوا كل عام لمدة 3 سنوات.