مشروع زراعي تركي أذربيجاني يساعد في انتعاش إقليم قره باغ

ساهم مشروع "الصداقة الزراعية" وهو عبارة عن قرية زراعية ذكية، أطلقه مستثمرون أتراك وأذربيجانيون، بشكل كبير في إنعاش الزراعة وتربية الحيوانات في منطقتي قره باغ وزانجيزور.

ووضعت قواعد المشروع الذي يعد الاستثمار الأول للقطاع الخاص في المنطقة، من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وتم إطلاق مرحلته الأولى عام 2022.

وأعادت قرية "الصداقة الزراعية" أو ما تعرف بـ Dost Agropark Zengilan الذكية، إحياء قطاع الزراعة في منطقتي قره باغ وزانجيزور من خلال الأراضي غير المستخدمة سابقاً في منطقتي زنجيلان وقوبادلي المزروعة لإنتاج القمح والشعير والذرة.

وبالإضافة إلى ذلك، عمل المشروع على تسريع أنشطة الثروة الحيوانية عن طريق التربية القائمة على المراعي. وكجزء من هذه المبادرة، نقل 6000 رأس من الماشية، كانت محفوظة سابقاً في الحرم الجامعي في زنجيلان، إلى المراعي في لاتشين.

وستعيش هذه الحيوانات في أنظمتها البيئية الطبيعية لمدة 6 أشهر في سهول زانجيزور.

ويهدف هذا النهج إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز الثروة الحيوانية عالية الكفاءة وضمان استدامة تربية الحيوانات في المنطقة.

وتركز قرية "الصداقة الزراعية" على تقنيات الزراعة الذكية وممارسات انعدام النفايات والطاقة المتجددة والأساليب الزراعية المستدامة. ويعطي المشروع الأولوية للحفاظ على الطبيعة والبيئة والالتزام بمبادئ الغذاء الحلال.

ومن المتوقع بعد الانتهاء من جميع المراحل، أن يوفر المشروع فرص عمل لـ 500 شخص، كما أنه يهدف إلى المساهمة في الأمن الغذائي لكل من تركيا وأذربيجان.

ويتم تنفيذ أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية في المشروع من خلال الأساليب الحديثة تحت إشراف الأطباء البيطريين الخبراء والمهندسين الزراعيين.

كذلك تم استصلاح الأراضي الزراعية الأذربيجانية التي كانت معطلة أثناء احتلال أرمينيا للإقليم، بعد انتهاء الاحتلال عام 2020. وقد بدأت شركات مختلفة عمليات زراعية في الأراضي التي كانت مزروعة بالألغام والتي احتلتها القوات الأرمينية في السابق.

وتوترت العلاقات بين الجمهوريتين السوفييتين السابقتين منذ عام 1991، عندما احتل الجيش الأرميني إقليم قره باغ، وهو منطقة معترف بها دولياً كجزء من أذربيجان، إلى جانب 7 مناطق متاخمة له.

وفي خريف عام 2020، حررت أذربيجان العديد من المدن والقرى والمستوطنات من الاحتلال الأرميني بعد 44 يوماً من القتال العنيف الذي انتهى باتفاق سلام بوساطة روسية.

وفي مايو/أيار 2022، قال علييف إن قرية "الصداقة الزراعية" الذكية ستكون نموذجاً للمنتزهات الزراعية التي سيتم إنشاؤها في مناطق أخرى محررة من الاحتلال.