94 مليون مسافر استخدموا المطارات التركية خلال النصف الأول من 2023

تجاوز عدد المسافرين الذين فضلوا النقل الجوي عبر مطارات تركيا 94 مليوناً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، بحسب المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية التركية.

جاء ذلك وفق بيان للمديرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية، السبت، عن إحصاءات حركة الطائرات والركاب للفترة من يناير - يونيو.

وأشار البيان إلى أن عدد الركاب الذين فضلوا النقل الجوي في يونيو الماضي بلغ 21 مليونًا و 1265 مسافراً، وفي الفترة من يناير إلى يونيو استخدم أكثر من 94 مليون مسافر المطارات التركية في الرحلات الداخلية والخارجية.

ووفقاً للبيان بلغ عدد الطائرات التي هبطت وأقلعت في المطارات الصديقة للبيئة 76 ألفاً و 996 في الرحلات الداخلية و83 ألفاً و 25 في الرحلات الدولية خلال يونيو.

وبحسب البيان بلغت حركة الطائرات التي أقلعت وهبطت في المطارات التركية 412 ألفًا 724 رحلة في الخطوط الداخلية و 352 ألفًا و823 في الخطوط الدولية في الفترة من يناير إلى يونيو.

وأوضح البيان أنه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ عدد الركاب في الرحلات الداخلية في المطارات التركية 42 مليونا 532 ألفا و180 مسافراً، وعدد الركاب في الرحلات الدولية 51 مليونا 823 ألفا 728 مسافراً.