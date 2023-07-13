غوغل تنافس تشات جي بي تي وتطلق برنامجها "بارد" للذكاء الاصطناعي

أطلقت غوغل الخميس برنامج "بارد" Bard للذكاء الاصطناعي المُنافس لتشات جي بي تي، في معظم دول العالم وباللغات الأكثر استخداماً"، وفق ما ذكر عملاق الانترنت.

وكانت غوغل عرضت هذا البرنامج في شباط/فبراير رداً على برنامج "تشات جي بي تي" من ابتكار شركة "أوبن ايه آي" التي تتولى "مايكروسوفت" تمويلها بشكل رئيسي.

وقالت غوغل "عملنا على نحو استباقي مع خبراء ومسؤولين في هيئات تنظيمية لتوسيع نطاق استخدام البرنامج".

وفُسّر تأخر إطلاق "بارد" في دول الاتحاد الأوروبي على أنه إجراء احترازي من "غوغل" في مواجهة رغبة بروكسل في تنظيم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تثير مخاوف كثيرة لناحية الخصوصية والمعلومات المضللة واحترام الملكية الفكرية.

وكانت شركة "ألفابت" (الشركة الأم لغوغل) أطلقت في البرازيل في الربيع حملة ضد خطة لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت.

وبعدما كان مُتاحاً بثلاث لغات فقط هي الانكليزية واليابانية والكورية، بات بإمكان "بارد" إنتاج محتوى بنحو أربعين لغة بينها العربية والألمانية والصينية والإسبانية والفرنسية والهندية، بحسب غوغل.

ويوفّر هذا البرنامج إجاباته إما شفهياً أو بأسلوب احترافي أو غير رسمي، أو حتى استخراج معلومات من صورة ما.

ويتيح "بارد" كذلك مواصلة محادثات قديمة مع الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة متاحة أصلاً في "تشات جي بي تي".

وحققت روبوتات المحادثة التي تم تقديمها كبديل للبحث التقليدي عبر الإنترنت، نجاحاً كبيراً منذ إطلاق "تشات جي بي تي" في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.