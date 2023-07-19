تركيا والإمارات توقعان اتفاقيات بقيمة إجمالية 50.7 مليار دولار

في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي، وقعت تركيا والإمارات العربية المتحدة، اليوم، اتفاقيات مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 50.7 مليار دولار، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وأوضح البيان أن زيارة الرئيس أردوغان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تكللت بتوقيع 13 وثيقة في مختلف المجالات بين أنقرة وأبو ظبي.

وأشار البيان إلى ان الجانبين اتفقا على إنشاء "مجلس استراتيجي رفيع المستوى" برئاسة رئيسي البلدين.

ولفت إلى أنه بهذا الاتفاق المشترك، ارتقت العلاقات بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما تقرر تعميق التعاون الحالي في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتمويل والصحة والغذاء والسياحة والعقارات والبناء والصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ومساء الثلاثاء، وصل الرئيس أردوغان إلى الإمارات، محطته الأخيرة في جولته الخليجية التي بدأها الإثنين، وشملت السعودية وقطر.