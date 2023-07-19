رئيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي: بدأنا التعاون الاستثماري والتجاري مع الإمارات بزخم كبير

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الإماراتي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي إن تركيا والإمارات "بدأتا التعاون بزخم لا يصدق في العامين الماضيين سواء في نطاق الاستثمار أو الأنشطة التجارية".

تصريحات توفيق أوز، جاءت في افتتاح منتدى الأعمال التركي الإماراتي في العاصمة أبو ظبي.

وشارك في افتتاح المنتدى عدد كبير من رجال الأعمال من البلدين بمجالات مختلفة على رأسها العقارات والمقاولات والصناعة والزراعة والأغذية والمعلومات والمصرفية.

وقال أوز: "بفضل الاستثمارات التي نفذتها الإمارات في تركيا العامين الماضيين في مجالات مثل المصارف والموانئ والخدمات اللوجستية والصحة والغذاء، باتت الإمارات تقريبًا ضمن المراكز الخمسة الأولى في تركيا".

وأشار أن الأتراك وصلوا إلى حجم أعمال كبير في قطاعات مختلفة في كافة الإمارات.

وقال: "بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية والتجارية بين البلدين، نود توسيع تعاوننا مع أصدقائنا وإخواننا وشركاتنا من دولة الإمارات في دول ثالثة، ومع الأنشطة التجارية والخبرات للشركات التركية في الشرق الأوسط ودول الخليج وكذلك في الدول الإفريقية في السنوات العشر الماضية".

وتابع: "حان الوقت للقيام بأعمال تجارية بالاشتراك مع الشركات الإماراتية، واليوم اجتمعت الشركات التركية والإماراتية، وعلينا البدء بدراسات حول ما يمكن تنفيذه في دول ثالثة".

ولفت المسؤول التركي إلى أن الاتفاقيات التي وقعها البلدان اليوم تكشف عن فرصة للقطاع الخاص في البلدين لإقامة علاقات أوثق مع بعضهما البعض.