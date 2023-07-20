اقتصاديون إماراتيون يتحدثون عن طموحاتهم من الشراكة المبرمة مع تركيا

أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن الشراكة مع تركيا تشهد ازدهارا كبيرا وأنها ستشمل كافة قطاعات الاقتصاد الحيوية.

وقال ثاني بن أحمد الزيودي في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أبو ظبي الأربعاء، إن تركيا والإمارات "تستهدفان الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية، خصوصاً أن الدولتين تمتلكان مقومات واعدة تمكنهما من تحقيق التكامل والنمو المشترك بينهما".

واوضح أن "الإمارات وتركيا تواصلان المضي قدماً في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً" وذلك بعدما صادقت الدولتان على الاتفاقية رسمياً نهاية مايو/ أيار الماضي.

وذكر الزيودي أن "الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل".

وتستهدف الاتفاقية تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، وفق الزيودي.

في سياق متصل، أكد عبد الله الهاملي، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال المشترك الإماراتي التركي، أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد ازدهاراً كبيراً في الوقت الراهن وفي مختلف القطاعات".

وأوضح أن "الاستثمارات الإماراتية في تركيا وصلت إلى 5 مليارات دولار وهي مرشحة للنمو بشكل كبير خلال السنوات المقبلة لا سيما بعد تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".

وأضاف الهاملي: "طموحاتنا المشتركة وشراكاتنا في مختلف القطاعات والصناعات يمكن أن تقودنا إلى المزيد من التعاون الأمر الذي من شأنه أن يخلق الكثير من فرص الأعمال والوظائف".