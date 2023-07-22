إنجاز 90 بالمئة من أعمال تصميم القطار السريع المحلي في تركيا

أكد وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إنه تم الانتهاء من 90 بالمئة من أعمال تصميم القطار السريع المحلي الصنع.

وأجرى الوزير أورال أوغلو زيارة تفقدية إلى الشركة التركية لصناعة مركبات السكك الحديدية (TÜRASAŞ)، بحسب بيان صادر عن الوزارة السبت.

ولفت أورال أوغلو إلى أن تركيا بعد تصنيع قطارها الكهربائي المحلي تعكف على صناعة قطارها السريع، الذي ستصل سرعته التشغيلية 225 كم/ ساعة.

وأضاف أنه من المخطط بدء تجميع النموذج الأولي الأول للقطار السريع الوطني مطلع عام 2024، ويدخل القطار حيز الخدمة عام 2025.