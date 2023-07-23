وزير الصناعة التركي: سنهدي سيارة "توغ" المحلية لمزيد من رؤساء الدول

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرى سيارة توغ بأنها "مصدر فخر تاريخي" للشعب التركي، مشيراً إلى أن أنه سيتم إهداءها للعديد من رؤساء الدول.

وأضاف كاجر، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن سيارة "توغ" سيتم إهداءها للعديد من رؤساء الدول باسم الشعب التركي، وأنّ هذا الأمر متروك لتقدير الرئيس التركي.

وبين أنّ التعريف بسيارة توغ عالمياً سيتم بالتوازي مع وصولها للشعب التركي.

وخلال جولته الخليجية الأخيرة أهدى الرئيس التركي سيارة توغ لكل من قادة السعودية والإمارات وقطر، كما أهداها في وقت سابق لقادة أذربيجان وتركمانستان وأوزباكستان، على أن يستم إهداءها لبقية دول المجلس التركي.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.