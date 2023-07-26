سفير الإمارات لدى تركيا: اتفاقيات البلدين تخلق 125 ألف فرصة عمل

قال السفير الإماراتي في تركيا سعيد ثاني الظاهري، الأربعاء، إن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تخلق 100 ألف فرصة عمل بتركيا، و25 ألف فرصة عمل في الإمارات.

جاء ذلك في لقاء مع الصحفيين بمقر السفارة الإماراتية في أنقرة، تطرق للاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات الأسبوع الماضي، ولقائه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف الظاهري: "كانت الزيارة أخوية وناجحة بكل ما في الكلمة من معنى، وشهدت توقيع 13 اتفاقية في مختلف المجالات سواء في الاستثمار أو القضاء أو الطاقة المتجددة".

وأردف: "خلال هذه السنة نحتفل مع الجمهورية التركية بمرور 50 عاما على العلاقات الثنائية، والعلاقة وطيدة جدا وأكبر دليل على ذلك أنها أخوية وعائلية ومجتمعية، هناك مركز الشيخ زايد لحماية الطفل في إسطنبول عمره 40 عاما يعمل بالتعاون مع وزارة الأسرة التركية".

وأشار السفير الإمارتي لدى أنقرة إلى أن "الزيارة أخذت العلاقات إلى مستوى استراتيجي آخر بعد تطورها اللافت خلال أقل من سنتين، هذه اللقاءات على مستوى القيادة تفتح الطريق للشركات الخاصة والاستثمارية للعمل بشكل فعال، وسياسة الإمارات هي الحوار والتواصل".

وأكد الظاهري أهمية العلاقات بين البلدين، وقال: "تركيا والإمارات لاعبان رئيسيان في المنطقة لموقعهما الاستراتيجي، وتواصلهما يخدم استقرار المنطقة ويشجع على الاستثمارات والتجارة".

وزاد: "هذا ما شجع على توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في مارس/ آذار الماضي، وتفعيلها سيكون في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل".

وذكر أن اتفاقية الشراكة الشاملة "تمنح رجال الأعمال تسهيلات ضمنها تخفيضات التعاريف الجمركية وسهولة التواصل بين البلدين".

وحول الاتفاقيات الموقعة مؤخراً في زيارة الرئيس أردوغان، أوضح أنها "تعطي دفعة للتبادل التجاري بين البلدين لما يصل إلى 50.7 مليار دولار".

وأردف: "بعد الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية، لاحظنا تطور التجارة البينية، حيث كانت 8.9 مليار دولار عام 2020، وحاليا وصلت إلى قرابة 19 مليار دولار، وهذا محفز للنظر لمرحلة استراتيجية تؤدي للتطور السريع في العلاقات".

وأضاف: "بدأت فرق العمل على مستوى الوزارات والشركات الخاصة تزيد من تواصلها بعد الزيارة للبحث عن فرص الاستثمار"، موضحا أن "ما نعول عليه بعد توقيع الاتفاقيات إتاحة فرص عمل كبيرة، حيث ستخلق 100 ألف فرصة عمل لتركيا، و25 ألف للإمارات".

وردا على سؤال حول التعاون في الصناعات الدفاعية ضمن الاتفاقيات الموقعة، قال الظاهري: "الاتفاقيات الموقعة تشمل الصناعات الدفاعية، وليس الشراء فقط بل التطوير عبر برامج مشتركة في المرحلة المقبلة".

وقال الظاهري: "نعير الطاقة المتجددة اهتماما كبير ونحتضن المقر الرئيس للمنظمة الدولية للطاقة المتجددة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل نستضيف اجتماع كوب 28 المتعلق بالتغير المناخي".

وحول إهداء الرئيس أردوغان سيارة توغ التركية لرئيس الإمارات، قال الظاهري: "كان رئيس الإمارات سعيدا بهدية الرئيس التركي، وقاد السيارة بنفسه وهو معجب بالتقنية التركية، ولدينا خطة للتحول إلى سفارة خضراء، وسيارة توغ إحدى الخيارات الموجودة لدينا وننوي التحول لها".

وأضاف السفير الإماراتي: "متفائلون بتحقيق الاتفاقيات بين تركيا والإمارات للوصول إلى الهدف المنشود".

وتابع: "زيارة السيدة أمينة أردوغان للمعالم الثقافية والاجتماعية في الإمارات تشير إلى أن عمق العلاقات أكبر من التجارة والاستثمار، وهناك أكثر من 140 ألف سائح من الإمارات زاروا تركيا العام الماضي".

وأجرى أردوغان جولة خليجية شملت السعودية وقطر والإمارات، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال بين 17 ـ 19 يوليو/ تموز الجاري.