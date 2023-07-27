شهد المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF) المقام في إسطنبول، توقيع اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

ووقعت الاتفاقية بين مجموعة الدفاع والطيران (OSSA) بمركز الشرق الأوسط للصناعة والتجارة التركي، وشركة "بلاك كوبرا" للتجهيزات العسكرية (BCMS) في أبوظبي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مطلعة قولها إن اللقاءات التمهيدية الأولية بين الجانبين في هذا الصدد جرت طيلة شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن محادثات جرت بين مسؤولي الجانبين في جناح الإمارات بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF).

وقالت إن المحادثات تكللت بتوقيع اتفاقية تعاون بين مسؤول شركة "بلاك كوبرا" علي المناعي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدفاع والطيران إبراهيم يارسان، برعاية مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وتأتي الاتفاقية تماشيًا مع رؤية تعزيز التعاون بين تركيا والإمارات في مجال الصناعات الدفاعية.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء خارطة طريق لأنشطة تطوير الأعمال المشتركة مع الشركات التركية الصغيرة والمتوسطة، ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات استراتيجية بين الطرفين.

وحضر حفل التوقيع رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية منى أحمد الجابر، ومدير عام المجلس أنس العتيبة.

وخلال الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الفائت، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بلغت قيمتها الإجمالية 50.7 مليار دولار.