رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي: مصر أكبر شريك تجاري لأنقرة بإفريقيا

أكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعت حصارجكلي أوغلو، الأربعاء، أن مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع طاولة مستديرة بين تركيا ومصر في العاصمة أنقرة، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح ورئيس اتحاد الصناعات المصري محمد زكي السويدي ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية أحمد الوكيل.

وأوضح حصارجكلي أوغلو أن مصر تضم 200 شركة تركية هناك 40 منها كبيرة، توفر فرص عمل وتقوم بالتصدير.

وقال: "فخورون بأن الشركات التركية من بين أهم مصدري المنسوجات في مصر، حيث أنها توفر فرص عمل لنحو 100 ألف مواطن مصري، كما أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، فمصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا".

وأشار أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين عام 2022 وصل إلى 10 مليارات دولار، وأعرب عن ثقته بإمكانية رفع الرقم إلى 20 مليار دولار في وقت قصير.

ولفت أن مصر تعد من بين أكبر أسواق التصدير بالنسبة لتركيا، مضيفاً: "بنفس الوقت فإن تركيا من أهم من يشترون الغاز المصري".

وذكر حصارجكلي أوغلو أن رحلات النقل البحر "رو- رو" بين مرسين-الإسكندرية وإسكندرون- دمياط بين عامي 2012 و2015 سهلت التجارة الثنائية والقيام بالأنشطة التجارية مع دول ثالثة.

وأكد أن تجديد الاتفاقية من أجل استمرار هذا التعاون سيعود بالفائدة على كل من تركيا ومصر.

وأشار أن حل المشكلات بما في ذلك تصاريح العمل والإقامة، وخاصة بالنسبة للكوادر الفنية المؤهلة في مصر، سيشجع رجال الأعمال الأتراك بخصوص العمل والقيام باستثمارات جديدة، وقال: "بصفتنا اتحاد الغرف والبورصات وعالم الأعمال التركي سنواصل دعمنا وتحمل المسؤولية لتحسين العلاقات".

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبلاده بلغت 10 مليارات دولار، مؤكداً أنهم يهدفون لرفع هذا الرقم.

والثلاثاء، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات بعد اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح والوفد المرافق له من عالم الأعمال، في أنقرة، أن تركيا ومصر وضعتا خارطة طريق للتجارة المتبادلة للأعوام الخمس المقبلة، وحددتا هدفاً ببلوغ حجم التبادل التجاري بينهما 15 مليار دولار.

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