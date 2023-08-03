اتفاق تركي مصري على تعزيز التعاون الصناعي المشترك

اتفقت تركيا ومصر، الخميس، على البدء بالاستعدادات لتوقيع اتفاقية تعاون صناعي مشترك وشامل بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، مع وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة.

وأكد الوزير التركي خلال الاجتماع، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتقنيات الحيوية والبحث والتطوير والاستثمارات وريادة الأعمال.

وأشار إلى حدوث تطورات إيجابية من ناحية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في الآونة الأخيرة.

وذكر كاجر أنه يمكن وضع خطط مشتركة في سلاسل القيمة بالاستثمارات الصناعية وإنشاء منفعة مشتركة من حيث أمن التوريد وإمكانية التصدير.

بدوره، أعرب الوزير المصري عن سعادته باللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تنمية العلاقات المتبادلة.

وأكد أن بلاده ستعمل على تعزيز التعاون الثنائي وستقدم التسهيلات اللازمة لإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون الأتراك.

والأربعاء، قال وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح، خلال اجتماع طاولة مستديرة عُقد في مقر اتحاد الغرف والبورصات التركي بالعاصمة أنقرة، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وبلاده بلغت 10 مليارات دولار، مؤكداً أنهم يهدفون لرفع هذا الرقم.

والثلاثاء، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات بعد اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح والوفد المرافق له من عالم الأعمال، في أنقرة، أن تركيا ومصر وضعتا خارطة طريق للتجارة المتبادلة للأعوام الخمس المقبلة، وحددتا هدفاً ببلوغ حجم التبادل التجاري بينهما 15 مليار دولار.

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