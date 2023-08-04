تواصل بناء الوحدات السكنية الدائمة في المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا

يتواصل بناء منازل مستقلة ومقاومة للزلازل في المنطقة المنكوبة جنوبي وجنوب شرقي تركيا، بعد 6 أشهرٍ تقريباً من الهزات القوية التي تسببت في دمار غير مسبوق، وجعلت عشرات المباني تنهار تماماً، وخلّفت ما لا يقل عن 50 ألف قتيل.

ووفقاً للبيانات، فإن بناء وحدات السكن الجديدة المقاومة للزلازل باستخدام كتل الألياف المركبة، على وشك الانتهاء في نورداغي بولاية غازي عنتاب.

كما تم الانتهاء من البناء التقريبي للمنازل المستقلة، ولا تزال المباني من 3 طوابق قيد الإنشاء في مدينة ألب أرسلان للمنازل مسبقة الصنع في المنطقة، إضافةً للانتهاء من الأعمال الكهربائية والبنية التحتية والعزل وتركيب النوافذ والأبواب الخارجية، بينما توشك عملية الطلاء على الانتهاء.

وبفضل المواد الفعالة، يمكن بناء منازل بمساحة 400 متر مربع من مواد معاد تدويرها، مثل الألياف الزجاجية ومسحوق المعادن.

وفي حديثه إلى الإعلام المحلي، أشار إركان غونغور، منسق المشروع إلى أن المواد المستخدمة في الإنتاج محلية بالكامل، وأنها تحتوي على الألياف الزجاجية ومسحوق معدني، ما يجعل المنتج النهائي أكثر متانة.

وأضاف: "المادة أكثر متانة 10 مرات وأخف 10 مرات من الطوب العادي، وبالرغم من أنها قوية من تلقاء نفسها بسبب نظامها المعياري المتشابك، إلا أنها قوية مثل قوالب الأنفاق، وهي غير قابلة للاشتعال".

ومضى بالقول: "بدأنا في منتصف يونيو/ حزيران ووضعنا الأساس، والآن اكتمل هيكل الإطار بالكامل، وتم الانتهاء من الجص الداخلي والأسقف المعلقة والواجهات الخارجية وإطارات النوافذ الخارجية، واكتملت تركيبات البنية التحتية الكهربائية والميكانيكية، ولم يتبق سوى رصف الأرضيات. وسنقوم بإكمال المهام المتبقية في غضون 10-15 يوماً".

وفي الوقت نفسه، يستمر العمل في بناء 4.562 مسكناً دائماً، والتي وضعت أسسها من قبل إدارة تطوير الإسكان توكي، في ولاية شانلي أورفا وهي واحدة من 11 ولاية ضربتها كارثة 6 فبراير/شباط. ومن المتوقع أن يتم بناء حوالي 16.782 وحدة سكنية دائمة في هذه الولاية، وفقاً للإعلام المحلي.

كذلك بدأ بناء المنازل في مناطق "أيوبية وقره كوبرو وبيريجيك" للناجين من الكارثة، ومنازل البلدات الريفية آخذة في الارتفاع على مراحل، ومن بين 366 منزلاً مع 19 مبنى قيد الإنشاء في أيوبية، بدأت عملية الطلاء على الجزء الخارجي من الكتل التي تم الانتهاء من إكساء واجهتها، كما تم الانتهاء من بعض مراحل نماذج الشقق، وفق المصدر.

وبالمثل، يستمر العمل في ما يقرب من 30 ألف مسكن دائم سيتم بناؤها في جميع أنحاء ولاية هطاي شديدة التأثر.

وقال والي هطاي مصطفى ماساتلي، للإعلام المحلي: " إنه بعد كارثة الزلزال، حشدت الدولة كل ما لديها من إمكانات لمداواة جراح الناجين، وفي هذا السياق، بدأت شركة "توكي" أولاً وقبل كل شيء، بناء عشرات الآلاف من المساكن لمواطنينا للعودة إلى منازلهم الدائمة من مدن الخيام والحاويات. وحتى الآن، بدأ بناء 30.749 منزلاً دائماً في هطاي. وتم الانتهاء من عملية صب الأساسات، كما تستمر عملية بناء المساكن الدائمة الأخرى في إطار الجدول الزمني المحدد".

كما تستمر أعمال البناء في إطار وزارة البيئة والعمران وتغير المناخ عبر شركة "توكي" دون انقطاع، ومن المقرر الانتهاء منها في الإطار الزمني المحدد.

وأوضح والي هطاي أن العمل المكثف مستمر، وقال إن الدولة استخدمت كل الوسائل لتوطين المواطنين في مساكنهم الدائمة في أسرع وقت ممكن.

من جانبه قال إبراهيم خليل فنجان، المهندس المدني ومدير مشروع الإسكان في المنطقة، إن 2.313 منزلاً تم بناؤهم في بلدة غولديران في أنطاكيا.

وأضاف: "لقد قمنا على الفور بتنفيذ أعمال المسح الأرضي والحفر في أعمال موقع البناء التي بدأناها منذ وقت قصير. وقد أعددنا مشاريع الخرسانة الثابتة والمسلحة، وفقاً لمسح الأرض وأعمال الحفر ولوائح الزلازل".

وأردف مدير مشروع الإسكان: "مبانينا لديها نظام أساسات معين وجميع المباني مبنية بنظام ستارة خرسانية مسلحة. كما أن ترتيب البيئة والبنية التحتية هو جزء من عملنا، ونحن نعمل على مدار الساعة لتسليم المنازل في الوقت المحدد".

يذكر أن السلطات التركية تعهدت بالتعافي السريع بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي وجنوب شرقي تركيا وأجزاء من شمال سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، ووفقاً للتوقعات، تخطط الحكومة لاستكمال بناء 319 ألف منزل وتسلميها للمتضررين خلال العام الأول بعد الزلازل.