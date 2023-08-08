اتفاق تركي أوروبي على خريطة طريق لتطوير العلاقات التجارية

اتفقت أنقرة والاتحاد الأوروبي، الاثنين، على خريطة طريق مشتركة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التجارة التركية، أن الوزير عمر بولات أجرى اتصالاً مرئياً مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، لمناقشة فرص التعاون وتطوير العلاقات التجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وعبر الجانبان عن رضاهما لبلوغ حجم تبادلهما التجاري 200 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات التجارية للوصول إلى مستوى أفضل.

وأشار بولات إلى أنه من المتوقع أن تبدأ مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي من أجل تحسين العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على خريطة طريق لتعزيز الحوار التجاري قبيل البدء بالمفاوضات الخاصة بتحديث الاتحاد الجمركي.