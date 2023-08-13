أنقرة تعلن نجاح اختبار صاروخ أبحاث فضائي

أعلنت مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، السبت، نجاح اختبار صاروخ أبحاث فضائي طورته شركة روكيتسان التركية بخبرات محلية ووطنية.

وقالت المؤسسة في بيان عبر تويتر "إكس"، إن الاختبار أجري في منطقة "إينه أدا" بولاية قرقلار إيلي أقصى شمال غربي البلاد.

وأضافت أن الصاروخ تم تطويره باستخدام تقنيات هندسية متقدمة ضمن جهود تركيا للوصول إلى الفضاء.

وأكدت المؤسسة أن جميع الأنظمة الفرعية المهمة للصاروخ تم تطويرها محليا ووطنيا من قبل شركة روكيتسان.

بدوره، قال رئيس المؤسسة خلوق غونغور، في بيان، إن تركيا اجتازت حاجزا مهما في تكنولوجيا الصواريخ.

وأضاف غونغور أن أبحاث تركيا الفضائية ستكسب زخما كبيرا بفضل مستوى تقنيات الصواريخ التي وصلت إليها تركيا.