وزير المالية التركي يبحث الاستثمار مع مديري شركات يابانية

التقى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، سفير طوكيو لدى أنقرة تاكاهيكو كاتسوماتا، ومديرين تنفيذيين لبعض الشركات اليابانية في العاصمة أنقرة، وبحث معهم "الاستثمار".

وقال شيمشك، في منشور على منصة "إكس" (تويتر)، إنه عقد اجتماعاً مثمراً الأربعاء، مع السفير كاتسوماتا، ومديرين تنفيذيين لشركات يابانية مستثمرة في تركيا.

وبين أنه استمع إلى اقتراحات المديرين التنفيذيين فيما يتعلق بمناخ الاستثمار.

وأضاف الوزير: "نخطط لزيارة اليابان في الأشهر المقبلة لإجراء مباحثات أوسع مع المستثمرين اليابانيين".

وتابع: "أود أن أشكر السفير الياباني كاتسوماتا على الاستضافة (في مقره الرسمي) ومساهماته القيمة".

وأردف: "نقف بجانب جميع أصحاب المصلحة الذين يستثمرون في بلادنا، ويوفرون فرص العمل ويخلقون قيمة مضافة".