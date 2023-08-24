وزير التجارة التركي يجري لقاءات ثنائية في الهند

أجرى وزير التجارة التركي عمر بولات، لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين، المنعقد في مدينة جايبور الهندية.

وقال بولات في منشورات عبر منصة "إكس" (تويتر)، الخميس، إنه التقى على هامش الاجتماع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف.

وأوضح بولات أنه بحث مع اليوسف الخطوات الممكن اتخاذها في مجالات الاستثمار والتجارة والمقاولات والخدمات اللوجستية والتعاون في المناطق الحرة.

ولفت إلى أنه قرر مع اليوسف تنظيم فعاليات تجمع ممثلي القطاع الخاص لدى البلدين في الأيام المقبلة.

وأضاف بولات: "سوف نستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير علاقاتنا الاقتصادية مع سلطنة عمان".

كما التقى بولات وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الفرنسي أوليفييه بيشت، وقال إن اللقاء كان مثمراً وتناول قضايا التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي منشور آخر، قال بولات إنه التقى على هامش الاجتماع أيضا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا.

وشدّد بولات خلال اللقاء على أن تركيا بصفتها دولة عضوا في المنظمة، ستواصل العمل من أجل ضمان الأداء العادل والسلس للنظام التجاري المتعدد الأطراف.

وكان وزير التجارة التركي عمر بولات قد التقى، في وقت سابق الخميس، نظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وبحث معه "الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بقضايا مثل التجارة الثنائية وخدمات المقاولات وفرص التعاون في نطاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030".