وزير الصناعة السعودي: نأمل بأن تستفيد تركيا من الفرص الاستثمارية في المملكة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، الاثنين، إن بلاده تثق بالمستثمرين الأتراك، معرباً عن أمله بأن تستفيد تركيا من الفرص الاستثمارية في المملكة، خاصة في قطاع التعدين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب اجتماع طاولة مستديرة تركي سعودي، بالعاصمة أنقرة، بمشاركة رفعت حصارجكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية ورجال أعمال من كلا البلدين.

وأشار الخريف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مستوى متقدم، وسجلت تطوراً كبيراً.

وشدد أن زيارته تهدف هذه إلى تعريف المستثمرين الأتراك بالفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، وخاصة قطاع الصناعة والتعدين، وإبراز أهميتها.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي: "نثق بالمستثمرين الأتراك ونأمل بكل صدق أن تستفيد تركيا من هذه الفرص".

ولفت أن زيارته إلى تركيا ستستغرق 5 أيام يلتقي خلالها مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص.

وبين أنه شارك في العديد من الاجتماعات اليوم ووقع مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اتفاقية تعاون بمجال التعدين.

وأردف: "نولي أهمية كبيرة للتعاون بين البلدين، وسنبذل قصارى جهدنا لاستكماله في مجال الصناعة والتعدين".

وذكر في كلمته خلال اجتماع الطاولة المستديرة أنه يولي اهتماماً خاصاً للقاء القطاع الخاص.

وأكد أن العلاقات بين تركيا والسعودية جيدة للغاية، وأن زعيمي البلدين أيضًا يوليان أهمية كبيرة لتطوير العلاقات.

وشدد على ضرورة تحويل العلاقات بين البلدين إلى علاقات استراتيجية، مشيرًا أن السعودية ترغب في تطوير اقتصادها وفق رؤية عام 2030 في قطاعات مختلفة وليس النفط فقط.

وأضاف: "أشكركم على المشاركة الكبيرة في الاجتماع، وننتظركم في السعودية قريبًا، ورؤية استثماراتكم في أراضينا".

وكان وزير التجارة التركي عمر بولات قال، الاثنين، بعد لقائه الخريف: "سننفذ خطة قوية لزيادة التجارة بين السعودية وتركيا، خاصة الاستثمارات المتبادلة في قطاع التصنيع. وفي هذا الإطار، سنوقع خلال الأيام المقبلة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال استراتيجيات التصدير والشراكات القطاعية".