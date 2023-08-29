شركة تركية تبرم اتفاقية لتوليد الكهرباء من "المخلفات" في الصومال

أبرمت بلدية مقديشو، اتفاقية مع شركة تركية لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من المخلفات في العاصمة الصومالية.

ووقعت الشركة الصومالية لإدارة النفايات وخدمات التنظيف "IFFI" التابعة لبلدية مقديشو، مع الشركة التركية "2M لتكنولوجيا المعلومات للشركات"، اتفاقية لتوليد الكهرباء من مخلفات العاصمة.

وأفادت البلدية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إنشاء مصنع للغاز الحيوي بالشراكة بين الشركتين.

وأشارت إلى أن المشروع سيرى النور نهاية عام 2024، وسيسهم في توظيف 100 شخص.

وبينت البلدية أن المهندسين والأفراد الذين سيشاركون في المشروع سيخضعون لتدريب لمدة عام.

وأكد إبراهيم محمد علي، نائب وزير الطاقة والموارد المائية الصومالي، أن بلاده بحاجة إلى طاقة عالية الجودة، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع ستساعد في تنمية الصومال.

وقال مجاهد أكينجي، رئيس مجلس إدارة "2M لتكنولوجيا المعلومات للشركات" إن المشروع مكون من مرحلتين، الأولى منهما سيتم تنفيذها في 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وأضاف: "آمل أن ننتج 2.8 ميغاوات من الطاقة بحلول نهاية العام، وفي المرحلة الثانية أي مع حلول يونيو/ حزيران 2024، سنزيد قدرتنا إلى 5.6 ميغاوات".