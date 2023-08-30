وزيرا الصناعة التركي والسعودي يبحثان تعزيز التعاون

بحث وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، الثلاثاء، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخليف، في العاصمة أنقرة، التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأشار كاجر عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر) إلى أنه بحث في مقر الوزارة، مع الوفد السعودي برئاسة الخليف سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا.

وبحسب معلومات نقلتها وكالة الأناضول عن مصادر في الوزارة، بحث الوفدان التركي والسعودي سبل التعاون في إطار الاستراتيجية الصناعية، وتقنيات الصناعة 4.0 (أتمتة المعلومات وتبادلها) والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.

وتعد الزيارة مهمة بالنسبة للبلدين في تعزيز وتعميق التعاون بقطاع الصناعة.