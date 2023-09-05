قطار أنقرة - إزمير "فائق السرعة" سينطلق قبل موعده بسنة

كشف وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو عن تطور كبير في مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط العاصمة أنقرة بولاية إزمير غربي تركيا، إذ من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع بحلول عام 2027، أي قبل عام واحد من الموعد المقرر.

وستعمل المبادرة على إحداث تحول في السفر بين المدينتين الرئيسيتين والمناطق المحيطة بهما، حيث يهدف المشروع إلى اختصار الرحلة الحالية البالغة 824 كيلومتراً إلى 624 كيلومتراً، ما يقلل وقت السفر من أنقرة إلى المدينة الساحلية من 14 ساعة إلى 3 ساعات و30 دقيقة.

وأكد أورال أوغلو على الفوائد الكبيرة التي سيجلبها القطار فائق السرعة إلى المنطقة، خاصة لأكثر من 7 ملايين من السكان المقيمين في ولايات أفيون قره حصار وأوشاك ومانيسا وإزمير، والذين سيكون لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى السكك الحديدية عالية السرعة عبر 9 محطات موزعة على طول الطريق.

وسلط الوزير الضوء على التعزيز المحتمل لحجم التجارة في المنطقة، مشدداً على أهمية إزمير باعتبارها ثالث أكبر مدينة في تركيا، ومؤكداً أن "تقريب ولايات إزمير ومانيسا وأوشاك وأفيون قره حصار من أنقرة، سينشط التجارة في المنطقة".

وأوضح الوزير أن القطار السريع من المتوقع أن ينقل ما يقرب من 13.3 مليون مسافر و90 مليون طن من البضائع سنوياً.

علاوة على ذلك، توقع الوزير توفيراً كبيراً في التكاليف، وقدر التخفيض السنوي للقطارات الثمانية المتبادلة يومياً، بنحو 29.4 مليون دولار في النفقات، بما في ذلك تكاليف الوقت والطاقة والصيانة.

يذكر أن المشروع يتضمن إنشاء 49 نفقاً بطول 40.7 كيلومتراً و67 جسراً مدعّماً و66 جسراً استنادياً بطول 21.2 كيلومتراً.