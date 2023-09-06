أنقرة: لدى روسيا اهتمام كبير بالاستثمار في تركيا

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، إن روسيا تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، بعد اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، مساء الثلاثاء، علق خلالها على زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مدينة سوتشي الروسية.

ورداً على سؤال عن إمكانية التعاون مع موسكو في مجال الصناعة، أوضح كاجر أن رجال الأعمال الروس لديهم استثمارات مهمة في تركيا، من بينها في قطاع الصناعة.

وأضاف أن أنقرة ستواصل دعم وتشجيع المستثمرين الروس للاستثمار في تركيا، كما تفعل مع مستثمري بقية الدول، مشيرا إلى اهتمام روسي كبير للاستثمار في بلاده.

ولفت الوزير التركي إلى إمكانية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في بعض المجالات، مؤكدا رغبتهم في تعزيز التعاون في المجالات التي يتمتع فيها الجانبان بقدرات كبيرة.