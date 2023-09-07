الجزائر وتركيا تقتربان من رفع مبادلاتهما إلى 10 مليارات دولار

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، إن تركيا والجزائر تقتربان من رفع مبادلاتها التجارية إلى 10 مليارات دولار، تجسيداً للأهداف المسطرة من قبل رئيسي البلدين عبدالمجيد تبون ورجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده عطاف في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، في ختام أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط.

وقال عطاف: "نقترب تدريجيا من تجسيد الأهداف التي كلفنا رئيسا البلدين، لا سميا رفع المبادلات التجارية بين بلدينا 10 مليار دولار على المدى المتوسط".

وأضاف أن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا، بتجارة بينية تفوق 5 مليارات دولار.

وأردف عطاف أن الجزائر أصبحت كذلك "الوجهة الأولى للاستثمارات التركية المباشرة بقيمة تفوق 6 مليارات دولار حاليا".

ولفت وزير الخارجية الجزائري إلى أن هذا الرقم "يضع تركيا في مرتبة أول مستثمر أجنبي بالجزائر خارج قطاع المحروقات".

وأعلن عطاف عن "تحضير مشاريع اتفاقيات في قطاعات التجارة، والاستثمار، والطاقة، التعليم والثقافة سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في مستقبل قريب جدا".