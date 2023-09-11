فيدان: رفع حجم التجارة مع كازاخستان إلى 10 مليارات دولار ليس بعيدا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا تعد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في كازاخستان، وأن رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار لم يعد هدفاً بعيد المنال.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مع نظيره الكازاخي مراد نورتيلو في العاصمة أستانة التي يزورها بدعوة رسمية.

وقال فيدان إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنحو 60 بالمئة عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وصرح الوزير فيدان، أن أنقرة تسعى لتعزيز التعاون مع كازاخستان في مجالي الطاقة والصناعات الدفاعية.

وأوضح أن كازاخستان تتمتع بأهمية أساسية لاستقرار وازدهار الجغرافيا الأوراسية بموقعها الجيوسياسي ومواردها الطاقية.

وأشار فيدان إلى أن أهم أداة تمتلكها كازاخستان هي "الرؤية"، مضيفاً أن ثروات البلاد تستخدم من أجل مستقبل الشعب والشباب على وجه الخصوص.

وأضاف أن كازاخستان تحشد موقعها الجغرافي والفرص المتوفرة لديها للمساهمة في الأمن والازدهار الدوليين، وتساهم في أمن الطاقة العالمي.

ولفت فيدان إلى أن كازاخستان تلعب دوراً بناءً وتصالحياً في المنصات المتعددة الأطراف وخاصة الأمم المتحدة، مؤكداً دعم تركيا لوحدة وسيادة الأراضي الكازاخية.