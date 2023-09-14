تركيا والإمارات تبحثان الاستثمار في مجال النقل

بحث وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الخميس، مع وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، الاستثمار بمجال النقل في تركيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن وزارة المواصلات والبنى التحتية التركية.

وأوضح البيان أن الجانبان تبادلا وجهات النظر حول الاستثمار في مجال النقل في تركيا وتأثيرها على النقل الدولي.

كما قيم الوزيران التعاون المحتمل في استثمارات النقل وسياسات النقل متعددة الأطراف والمشاريع المهمة لممرات النقل.

وذكر البيان أن أنقرة تدعم العديد من المبادرات التي تهدف إلى تطوير ممرات النقل الإقليمية بحكم موقعها الاستراتيجي بين القارات.

ومن المقرر أن يجري الوزير الإماراتي زيارة إلى تركيا في الأيام المقبلة لبحث التعاون والاستثمارات في تركيا.