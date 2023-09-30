الرئيس التركي يرحب بقرار إيلون ماسك المشاركة في "تكنوفيست"

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بقرار مالك منصة "إكس" وشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، المشاركة في مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء العام المقبل.

وأعاد الرئيس أردوغان نشر تدوينة "ماسك" على منصة "إكس"، التي أوضح فيها أنه سيشارك في النسخة المقبلة من تكنوفيست وعلق قائلاً: "عزيزي إيلون ماسك، سنكون سعداء للغاية برؤيتك العام المقبل في أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم".

وأضاف: "واثق أننا سنقدم مساهمات كبيرة لبلدنا وللإنسانية في العديد من المجالات من خلال التعاون الذي سنقوم به وفق مبدأ الربح المتبادل".

وفي وقت سابق اليوم، قال ماسك إنه يتطلع للمشاركة شخصيا في مهرجان تكنوفيست العام المقبل، وبحث المزيد من فرص الاستثمار في تركيا.