وزير تركي: استثمارات قطر في بلدنا تتجاوز 20 مليار دولار

قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن 220 شركة قطرية تنفذ مشاريع هامة في تركيا، حيث تجاوزت الاستثمارات القطرية 20 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة، الاثنين، خلال افتتاح اجتماع تجاري تركي-قطري بتنظيم من مجلس المصدرين الأتراك وتنسيق من وزارة التجارة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار بولات إلى مشاركة نحو 300 رجل أعمال قطري في الفعالية، معرباً عن سعادته إزاء هذه المشاركة.

ولفت أن تركيا وقطر "شريكان استراتيجيان" وليسا بلدين صديقين وشقيقين فحسب، وقال: "تحت قيادة زعيمينا واصلنا علاقاتنا السياسية الممتازة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وخدمات المقاولات والسياحة أيضًا في السنوات الأخيرة"، بحسب وكالة الأناضول.

وقال الوزير التركي: "هناك استثمارات كبيرة تركية في قطر، و727 شركة تركية تعمل هناك، و220 شركة قطرية تنفذ مشاريع هامة في تركيا، حيث تجاوزت استثمارات قطر 20 مليار دولار".

وأضاف بولات أن "المقاولين الأتراك نفذوا مشاريع كبرى في تطوير البنية التحتية والفوقية في قطر وأنجزوا بنجاح خدمات بقيمة 18-19 مليار دولار"، مبينًا أن تركيا وقطر تتعاونان أيضاً في مشروع طريق التنمية.

ومشروع "طريق التنمية" الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أواخر مايو/ أيار الماضي، يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.

ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.

من جانبه، صرح رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غول تبه، أنهم حضروا إلى الدوحة مع وفد يضم 115 شخصاً بينهم 61 ممثلاً عن 53 شركة مصدرة، وذكر أن الوفد يمثل جميع قطاعات التصدير البالغ عددها 27 قطاعاً.

وأضاف: "صادراتنا إلى قطر زادت بمقدار 6 أضعاف في السنوات الـ 10 الأخيرة، حيث كان مستوى الواردات التركية في قطر 1 بالمئة، واليوم وصل إلى 4,5 بالمئة".

وأردف: "صدرت 5 آلاف و50 من شركاتنا ما قيمته 1,5 مليار دولار إلى قطر العام الماضي، وبلغت صادراتنا 290 مليون دولار في قطاع الدفاع والفضاء، و177 مليون دولار في قطاع الأثاث، و124 مليون دولار في قطاع الإلكترونيات".

والاثنين، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، أن تركيا ستقدم أنجح النماذج في مجال الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتجارب الزراعية في المعرض الدولي "إكسبو ـ قطر 2023″ الذي ينعقد من 2 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024.