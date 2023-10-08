حجم المقاولات التركية الخارجية يلامس 13 مليار دولار

اقترب حجم المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك خارج البلاد خلال أول 9 أشهر من العام الحالي من بلوغ قيمة 13 مليار دولار.

وبحسب رصد أجرته وكالة الأناضول عن بيانات وزارة التجارة، فقد استحوذ قطاع المقاولات التركية على 371 مشروعا بقيمة 16.2 مليار دولار رغم عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الدورية وتأثيرات وباء كوفيد-19 في البلدان المستهدفة عام 2020.

وبالتوازي مع انخفاض التأثير السلبي للوباء على الاقتصاد العالمي في عام 2021، ارتفعت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تنفذها الشركات التركية في الخارج إلى 30.7 مليار دولار، وبلغ عدد المشاريع المنفذة خلال هذه الفترة 445 مشروعاً.

ونفذ قطاع المقاولات التركية خارج البلاد 185 مشروعا في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2023، وسجلت قيمة المشاريع التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة 12 مليارا 898 مليونا 676 ألف دولار.

فيما بلغ عدد المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك خارج البلاد من 1972 إلى سبتمبر/ أيلول 2023، نحو 11837 مشروعا بقيمة 486 مليار دولار في 135 بلدا.