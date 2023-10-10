الخطوط الجوية التركية تعلن تعليق رحلاتها إلى إسرائيل

أعلنت الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى إسرائيل "حتى إشعار آخر"، بسبب الوضع الحالي هناك، مع استمرار الحرب القائمة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان نشره المستشار الإعلامي لشركة الخطوط الجوية التركية يحيى أوستون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أوستون في منشوره: "بسبب الوضع الحالي في إسرائيل، تم تعليق رحلاتنا إلى هذا البلد حتى إشعار آخر".

وعلّقت عشرات شركات الطيران العالمية، رحلاتها الجوية إلى إسرائيل.

ومنذ السبت، توالى إعلان شركات الطيران من أستراليا وحتى الولايات المتحدة، تعليق رحلاتها حفاظا على سلامة الركاب، وإلى حين عودة الاستقرار للأجواء.

وتشهد حركة السفر في مطار "بن غوريون" الدولي بمدينة تل أبيب حالة فوضى، منذ السبت الماضي، بعد إلغاء رحلات وتأجيل أخرى سواء القادمة أو المغادرة.

وبحسب جدول الرحلات القادمة والمغادرة، الثلاثاء، المنشور على موقع مطار "بن غوريون" وهيئة الطيران المدني عبر الإنترنت، فقد تم تأجيل عشرات الرحلات وإلغاء أخرى، بينما تم تنفيذ رحلات مغادرة واستقبال أخرى.